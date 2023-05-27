Комментатор Губерниев обвинил СБР в манипуляциях с составом сборной России по биатлону

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что целый ряд российских биатлонистов потеряли места в составе сборной страны из-за того, что Союз биатлонистов России (СБР) внезапно изменил правила попадания в национальную команду.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что целый ряд российских биатлонистов потеряли места в составе сборной страны из-за того, что Союз биатлонистов России (СБР) внезапно изменил правила попадания в национальную команду.
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