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Комментатор Губерниев обвинил СБР в манипуляциях с составом сборной России по биатлону

Комментатор Губерниев обвинил СБР в манипуляциях с составом сборной России по биатлону

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что целый ряд российских биатлонистов потеряли места в составе сборной страны из-за того, что Союз биатлонистов России (СБР) внезапно изменил правила попадания в национальную команду.

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