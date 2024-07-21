Ложь и правда большой социологии. О мигрантах

Ольга Петровская

Все пишут про лобби.либералистов.а что в госдуме их 99%.если из какой то партии один-двое против.то остальные то что делают или это решение всей фракции.можно озвучить четко фамилии этих депутатов.чтоб было как то понятно о ком речь.а так одна вода.хочется конкретики.