КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "УКРАИНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" ЗАСТАВИЛ РУССКИХ ЛЮБИТЬ МИГРАНТОВ: КТО ДИКТУЕТ ВЛАСТИ СВОЮ ВОЛЮ ВЦИОМ сообщает, что 81% граждан России "не тревожатся" из-за мигрантов и "людей другой национальности.
Ложь и правда большой социологии. О мигрантах
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Ольга Петровская
Все пишут про лобби.либералистов.а что в госдуме их 99%.если из какой то партии один-двое против.то остальные то что делают или это решение всей фракции.можно озвучить четко фамилии этих депутатов.чтоб было как то понятно о ком речь.а так одна вода.хочется конкретики.
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