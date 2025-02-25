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Новости Омска

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На Ленина в Омске закрылось детское кафе «Жирафа Мими», которое проработало 7

На Ленина в Омске закрылось детское кафе «Жирафа Мими», которое проработало 7 лет. Помещения, где располагалось заведение, сдают в аренду.

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