На Ленина в Омске закрылось детское кафе «Жирафа Мими», которое проработало 7 лет. Помещения, где располагалось заведение, сдают в аренду.
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На Ленина в Омске закрылось детское кафе «Жирафа Мими», которое проработало 7 лет. Помещения, где располагалось заведение, сдают в аренду.