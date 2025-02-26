❗️🇷🇺🇺🇦⛽️ «У нас есть газ, а у вас?» или как ВС РФ последовательно уничтожают газовую инфраструктуру на т.
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❗️🇷🇺🇺🇦⛽️ «У нас есть газ, а у вас?» или как ВС РФ последовательно уничтожают газовую инфраструктуру на т.
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