Китайцы оформили рекордное количество российских электронных виз в январе

В январе гражданам Китая было выдано 26 308 российских электронных виз. Это рекорд за всё время существования программы (с августа 2023 года), следует из статистики МИД РФ, с которой 8 февраля ознакомились «Известия».
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