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    И эти тупорылые создания лезут и лезут,несмотря на......ну что ж,до последнего хохла!!!!Их предупреждали....

Это уже не дерзость. Зеленский и Ермак, оскорбляя Путина, опустились ниже плинтуса

Это уже не дерзость. Зеленский и Ермак, оскорбляя Путина, опустились ниже плинтуса

19 декабря состоялось выступления Владимира Путина на "Прямой линии", во время которой были не только подведены итоги года, но и были получены ответы на самые важные вопросы.

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