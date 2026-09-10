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Царьград

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Полиция Оренбурга выявила троих детей, устроивших пожар петардой

Полиция Оренбурга выявила троих детей, устроивших пожар петардой

В Оренбурге трое детей 9 и 10 лет устроили пожар, бросив петарду в траву, сообщили в МУ МВД. Инцидент подтвердили камеры.

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