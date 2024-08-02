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Совет Федерации одобрил закон о праве судебных приставов использовать оружие

Совет Федерации одобрил закон о праве судебных приставов использовать оружие

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Совет Федерации одобрил закон, который разрешает судебным приставам применять огнестрельное оружие, физическую силу и специальные средства – перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники.

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