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В Орловской области строительство крытого ФОКа в Кромах оценили в 326 млн рублей

В Орловской области строительство крытого ФОКа в Кромах оценили в 326 млн рублей

Региональное правительство внесло изменения в распределение субсидий на плановый период 2027 и 2028 годов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных организаций.

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