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Защитнику «Крыльев» Костанзе выбили зуб в матче с «Балтикой»: «Победой он заработает на новый, думаю»

Защитнику «Крыльев» Костанзе выбили зуб в матче с «Балтикой»: «Победой он заработает на новый, думаю»

В 6-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» одержали победу над «Балтикой» (2:1). Костанза провел на поле весь матч.

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