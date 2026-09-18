Во Франции 7-летний ребенок ударил тетю ножом в горло, защищая мать

Во французском городе Сен-Мор-де-Фоссе семилетний мальчик ударил тетю ножом в горло, чтобы защитить свою мать во время ссоры, пишет BFM.
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