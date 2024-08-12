Грузовой поезд снес легковушку на переезде в Приамурье

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде на станции Поздеевка Амурской области. Автомобиль практически уничтожен силой удара, но никто не погиб, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
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