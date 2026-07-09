Семак не думает о возвращении футбола России на международную арену: «Это напрямую зависит от политики. Что там решат и когда, не имею представления»

Тренер « Зенита » Сергей Семак высказался о возможном возвращении российского футбола на международную арену.
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