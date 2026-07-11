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Беременная избранница Ираклия Пирцхалавы объявила о разрыве и обвинила артиста в неверности

Беременная избранница Ираклия Пирцхалавы объявила о разрыве и обвинила артиста в неверности

48-летний певец и актер Ираклий Пирцхалава, более известный под сценическим именем Иракли, оказался в эпицентре громкого личного конфликта.

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