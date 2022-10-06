Кто такая Богдана Нещерет, чью книгу стихов обещал издать Путин?

После выступления на митинге-концерте «Выбор людей: Вместе навсегда!», который состоялся на Васильевском спуске у стен Кремля 30 сентября, президент Владимир Путин (которому сегодня исполнилось 70 лет — прим.
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