В Магаданской области продолжаются мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Дети России - 2022»

В Магаданской области продолжаются мероприятия в рамках широкомасштабной межведомственной акции «Дети России - 2022», основная цель которой – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность и повышение уровня осведомленности молодежи о пагубном влиянии на организм запрещенных веществ.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады В.А. Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
Свежие комментарии