В Магаданской области продолжаются мероприятия в рамках межведомственной профилактической операции «Дети России - 2022»

В Магаданской области продолжаются мероприятия в рамках широкомасштабной межведомственной акции «Дети России - 2022», основная цель которой – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность и повышение уровня осведомленности молодежи о пагубном влиянии на организм запрещенных веществ.