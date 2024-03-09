Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Россию из Сирии вернулись 32 российских ребенка

В Россию из Сирии вернулись 32 российских ребенка

В Россию вернулись еще 32 российских ребенка из лагерей беженцев в Сирийской Арабской Республике. Самолет ВКС РФ доставил детей на аэродром Чкаловский, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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