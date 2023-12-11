Русофоб и нищеброд

Вся наша история продемонстрировала недвусмысленно и наглядно – Запад способен существовать исключительно в режиме “Дранг нах Остен!”, и как только он набирает минимально возможный потенциал – немедленно бросается на Россию со всей многовековой страстью садиста-завоевателя.
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