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Зобнин после развода с женой оставил себе кофейню и квартиру в Москве. Заведение принесло 1,1 млн рублей убытков в 2025-м, за жилье есть долги по коммунальным услугам («Mash на спорте»)

Капитан «Спартака»  Роман Зобнин  оставил себе кофейню и квартиру в Москве после развода с женой. Ранее стало известно, что Роман и Рамина Зобнины расстались после 14 лет совместной жизни.

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