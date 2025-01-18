В Польше предложили лишить неработающих украинцев детских пособий

Прекратить выплату детских пособий неработающим гражданам Украины предложил кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, 18 января сообщает РИА Новости «Все, что мы делаем, должно нам просто окупаться», — заявил Тшасковский.
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