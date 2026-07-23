«Важно, чтобы будущие контрактники могли обучаться бесплатно»: Спикер Народного Собрания Заур Аскендеров ознакомился с работой учебно-тактического центра «Технолет»

Вместе с Зауром Аскендеровым центр посетили заместитель председателя Народного Собрания Камил Давдиев, председатель Комитета по образованию и науке Елена Павлюченко, председатель Комитета по делам ветеранов и участников специальной военной операции Абдулла Магомедов, а также ректор ДГПУ Нариман Асваров.