Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Важно, чтобы будущие контрактники могли обучаться бесплатно»: Спикер Народного Собрания Заур Аскендеров ознакомился с работой учебно-тактического центра «Технолет»

«Важно, чтобы будущие контрактники могли обучаться бесплатно»: Спикер Народного Собрания Заур Аскендеров ознакомился с работой учебно-тактического центра «Технолет»

Вместе с Зауром Аскендеровым центр посетили заместитель председателя Народного Собрания Камил Давдиев, председатель Комитета по образованию и науке Елена Павлюченко, председатель Комитета по делам ветеранов и участников специальной военной операции Абдулла Магомедов, а также ректор ДГПУ Нариман Асваров.

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