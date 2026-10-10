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Царьград

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В Екатеринбурге арестован айтишник по делу об убийстве пенсионерки

В Екатеринбурге арестован айтишник по делу об убийстве пенсионерки

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в убийстве 64-летней Тамары Г.

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