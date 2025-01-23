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Московские аэропорты закрыты: Работает система ПВО

Московские аэропорты закрыты: Работает система ПВО

Аэропорты в Москве приостановили работу из-за атаки дронов.В связи с тем, что на Москву идёт атака украинских беспилотников, работа столичных аэропортов временно приостановлена.

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