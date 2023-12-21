Welsh Open 2024. Результаты, турнирная сетка

Даты проведения: 12 — 18 февраля 2024 Название турнира: Открытый чемпионат Уэльса (Welsh Open) 2024 Тип турнира: Рейтинговый Арена: Venue Cymru Место проведения (населенный пункт, город, страна): Лландидно, Уэльс, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Роберт Милкинс Welsh Open 2024 (WST) Все новости и результаты Welsh Open 2024 Квалификация Welsh Open 2024 Турнирная таблица турнира Welsh Open 2024 по снукеру: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Голосование — кто станет победителем турнира Велш Опен 2024?: Призовой фонд Welsh Open 2024: Призовой фонд Велш Опен 2024 Общий призовой фонд 427 000 фунтов стерлингов Победитель — £80 000Финалист — £35 000 Полуфиналисты — £17 500 Четвертьфиналисты — £11 000 Участники 1/8 финала — £7 500 Участники 1/16 финала — £4 500 Участники второго раунда ( 1/32 финала ) — £3 000 Наивысший брейк — £ — [свернуть] Сенчури брейки Welsh Open 2024: Cотенные серии Велш Опен 2024 [свернуть] Расписание матчей и результаты Welsh Open 2024 по снукеру Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: Вторая сессия: Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Второй раунд Роберт Милкинс / Джейми Джонс (-) Дин Янг / Аллан Тэйлор Дэвид Гилберт / Кен Доэрти (-) Майкл Уайт / Оливер Лайнс Джек Лисовски / Оливер Браун (-) Лиам Пуллен / Ребекка Кенна Гэри Уилсон / Марк Дэвис (-) Мухаммад Асиф / Ишприт Сингх Чадха Long Zehuang / Энди Ли (-) Энтони МакГилл / Manasawin Phetmalaikul Байпат Сирипапорн / Сандерсон Лам (-) Марк Уильямс / Джон Эстли Мэттью Стивенс / Луис Хиткоут (-) Рики Уолден / Энди Хикс Рианн Эванс / Стюарт Кэррингтон (-) Нил Робертсон / Джексон Пейдж Марк Аллен / Цао Юпен (-) Rory Thor / Ма Хайлун Си Цзяхой / Стивен Магуайр (-) Минк Нутчарут / Эндрю Паджетт Дин Джуньху / Дженсон Кендрик (-) Пэн Исун / Робби Уильямс Чжоу Юэлун / Адам Даффи (-) Джеймс Кэхилл / Джейми Кларк Дэвид Лилли / Виктор Саркис (-) Райан Дэй / Mostafa Dorgham Тянь Пэнфэй / Род Лоулер (-) Джон Хиггинс / Мохамад Ибрагим Стивен Хендри / Росс Муир (-) Мэттью Селт / Сэм Крэйги Александр Урсенбахер / Будет определён (-) Джадд Трамп / Лайем Хайфилд Ронни О’Салливан / Лиам Грэм (-) Доминик Дэйл / Джимми Уайт Люй Хаотянь / Джордан Браун (-) Стэн Муди / Шон О’Салливан Анда Чжан / Ahmed Aly Elsayed (-) Джек Джонс / Лю Хунъюй Хоссейн Вафаей Айюри / Скотт Дональдсон (-) Жюльен Леклерк / Алфи Бёрден Дилан Эмери / Фергал О’Брайен (-) Ноппон Саенгхам / Химаншу Джейн Эндрю Хиггинсон / Xing Zihao (-) Аллистер Картер / Эллиот Слессор Хаммад Миах / Бен Мертенс (-) Джо Перри / Фань Чжэнъи Аарон Хилл / Антон Казаков (-) Марк Селби / Юань Сыцзюнь Шон Мерфи / Дэвид Грэйс (-) Дэниел Уэллс / Тепчайа Ун-Ну Стюарт Бинхэм / Марко Фу (-) Зак Сурети / Марк Джойс Кайрен Уилсон / Эшли Карти (-) Андрес Петров / Энтони Хэмилтон Крис Уокелин / Джимми Робертсон (-) Райан Томерсон / Мартин О’Доннелл Иан Бернс / Лукас Клекерс (-) Том Форд / Бен Уолластон Сяо Годун / Эшли Хагилл (-) Барри Хокинс / Хэ Гуоцян Мартин Гулд / У Ицзэ (-) Пан Цзюньсюй / Грэм Дотт Джо О’Коннор / Сюй Сы (-) Лука Бресель / Цзян Цзюнь Квалификация Welsh Open 2024 по снукеру 25 — 27 января 2024, квалификация Welsh Open (Открытого чемпионата Уэльса) 2024, Barnsley Metrodome, Барнсли, Англия Сенчури брейки квалификации Welsh Open 2024: Cотенные серии квалификации Велш Опен 2024 [свернуть] Второй квалификационный раунд Роберт Милкинс (-) Джейми Джонс Дин Янг (-) Аллан Тэйлор начало 25.