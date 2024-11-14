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Американец, 2 года помогавший армии России из тыла ВСУ, решил рассказывать миру правду о войне

Американец, 2 года помогавший армии России из тыла ВСУ, решил рассказывать миру правду о войне

Американец, 2 года помогавший армии России из тыла ВСУ, решил рассказывать миру правду о войне. Дэниэл Мартиндейл решил сквозь призму своего опыта разведчика сообщать западной аудитории о ситуации в зоне СВО.

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