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Царьград

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Налоговики Архангельска отправили на СВО 6 машин для бойцов

Налоговики Архангельска отправили на СВО 6 машин для бойцов

Шесть автомобилей, включая Ford Transit, Fiat Ducato, два Renault Duster, Chevrolet Niva и Toyota Camry, региональное отделение Народного фронта доставит на херсонское и харьковское направления уже в октябре.

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