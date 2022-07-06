Чем подкормить огурцы, если завязи желтеют и опадают

Частые дожди и резкие перепады температуры (то жарко, то холодно) пагубно влияют на завязывание новых плодов и урожайность огурцов, вследствие чего огурцы подвергаются грибковым заболеваниям и новые завязи желтеют и опадают.
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