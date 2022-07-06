Дизайн и дом

216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Matveeva
    И не забудьте добавить в настой мыло для прилипания р-ра, если обрабатываете от болезней и насекомых. Вместо мыла для...Как использовать ...
  • Globo
    Дормидонт на фотке хорош 😀Про дачу
  • Globo
    Перевод с новозеландского на уйгурский? Или опять искусственный интеллект старался?"Рецепт здоровой ...

Чем подкормить огурцы, если завязи желтеют и опадают

Чем подкормить огурцы, если завязи желтеют и опадают

Частые дожди и резкие перепады температуры (то жарко, то холодно) пагубно влияют на завязывание новых плодов и урожайность огурцов, вследствие чего огурцы подвергаются грибковым заболеваниям и новые завязи желтеют и опадают.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх