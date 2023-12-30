Полицейские в Калининградской области исполнили мечты подрастающего поколения

В преддверии Нового 2024 года сотрудники УМВД России по Калининградской области приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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