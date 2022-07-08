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Чем заправить лунки при посадке картофеля, чтобы собирать богатый урожай

Чем заправить лунки при посадке картофеля, чтобы собирать богатый урожай

Многие опытные огородники знают, что без использования подкормок не получить богатого урожая. Конечно советов бывает очень много и каждый огородник, дачник пользуется проверенными способами посадки внесения удобрений.

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