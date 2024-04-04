Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • vagas Karlito
    Наверное у нас еще не до конца поняли какую бяку могут нам организовать если мы не начнем воспитывать своих людей хот...Русские бомбы нак...
  • Владимир Бурцев
    Дошли до "ручки"- Представляю в ВОВ Вернер Эдуард Фриц фон Бломберг договаривается с Г.К. Жуковым...И на десерт- каки..."Пытался договори...
  • vilyushhenko Ильющенко
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"Пытался договориться, чтобы их не убили": О чем на самом деле говорили министры обороны России и Франции

"Пытался договориться, чтобы их не убили": О чем на самом деле говорили министры обороны России и Франции

Вчера 174 прочитали Министры обороны России и Франции в среду провели телефонный разговор. Переговоры состоялись впервые с октября 2022 года.

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Комментарии
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Елена Верия
МЕСЬЕ МАКРОНУ Месье Макрон от злобы чахнет, На Русь оскалился пижон… Он возомнил себя всевластным, Как супостат Наполеон. Но память видимо ослабла, Забыл историю глупец. В который раз на те же грабли?.. Когда ж уйметесь, наконец?! Всё «лягушатникам» неймется На попу «пенделя» искать… Русь перед вами не прогнется! Пора бы это вам всем знать! Топтать Россию не позволим Захватническим сапогом! Русь не привыкла жить в неволе И борется всегда со злом! Как наши деды защищали Отчизну - Помнит вся страна! Напрасно вы собрались в «стаи», За все получите сполна! Войсками не пугайте грозно, Вы что? С фашизмом заодно? Вам было сказано серьезно Задуматься уже давно. Месье Марон! Зри в корень тему! Не лезь туда, куда не ждут! Иначе будут вам проблемы, Как вам сказал Сергей Шойгу! Е.В. 04.04.2024 г.
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16 час.
Вадим Лебедев
Военное подразделение, выдвигается против нас, на фронт. Сделать всё, что бы не доехали... Какие могут быть переговоры? Провокация!
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16 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Дошли до &quot;ручки&quot;- Представляю в ВОВ Вернер Эдуард Фриц фон Бломберг договаривается с Г.К. Жуковым...И на десерт- какие могут быть базы НАТО на Украине, когда идет с ними война?
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11 час.

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