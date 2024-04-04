"Пытался договориться, чтобы их не убили": О чем на самом деле говорили министры обороны России и Франции

Елена Верия

МЕСЬЕ МАКРОНУ Месье Макрон от злобы чахнет, На Русь оскалился пижон… Он возомнил себя всевластным, Как супостат Наполеон. Но память видимо ослабла, Забыл историю глупец. В который раз на те же грабли?.. Когда ж уйметесь, наконец?! Всё «лягушатникам» неймется На попу «пенделя» искать… Русь перед вами не прогнется! Пора бы это вам всем знать! Топтать Россию не позволим Захватническим сапогом! Русь не привыкла жить в неволе И борется всегда со злом! Как наши деды защищали Отчизну - Помнит вся страна! Напрасно вы собрались в «стаи», За все получите сполна! Войсками не пугайте грозно, Вы что? С фашизмом заодно? Вам было сказано серьезно Задуматься уже давно. Месье Марон! Зри в корень тему! Не лезь туда, куда не ждут! Иначе будут вам проблемы, Как вам сказал Сергей Шойгу! Е.В. 04.04.2024 г.