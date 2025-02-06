TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Halszka Brzozowska
    Хорошо, что Илон Маск и Трамп ликвидировали USAID и увольняют все старое ЦРУ. ЦРУ будет новым, с другими сотрудниками.Анджелина Джоли п...
  • Маша Глага
    Знаменитой где? В каком месте планеты, кроме РФ? Старая бабуля , отфотожопленая до не хочу)) страшно красивая))))«Все молодеет», –...
  • Людмила Абрамова
    да смотрела эту передачу. просто в шоке-не ожидала что такую дрянь публикуют и продают в России это ПОЗОР просто, за ...«Это безобразие»,...

“Оставьте меня в покое, концерты все равно состоятся!” – Лолита Милявская заявила, что будет петь бесплатно

“Оставьте меня в покое, концерты все равно состоятся!” – Лолита Милявская заявила, что будет петь бесплатно

Популярная певица Лолита Милявская вновь столкнулась с трудностями в своей гастрольной деятельности. Из-за настойчивых действий хейтеров несколько её концертов в Сибири, в том числе в Красноярске, Кемерове, Томске и Новокузнецке, были отменены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх