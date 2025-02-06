“Оставьте меня в покое, концерты все равно состоятся!” – Лолита Милявская заявила, что будет петь бесплатно

Популярная певица Лолита Милявская вновь столкнулась с трудностями в своей гастрольной деятельности. Из-за настойчивых действий хейтеров несколько её концертов в Сибири, в том числе в Красноярске, Кемерове, Томске и Новокузнецке, были отменены.