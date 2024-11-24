Предупреждающие признаки: как понять, что вы едите слишком много белка

Откройте для себя ключевые признаки чрезмерного потребления белка и их влияние на организм. Узнайте, как избыток белка может вызвать жажду, проблемы с почками и пищеварением, неприятный запах изо рта и снижение уровня энергии.
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