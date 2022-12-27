Противолодочные возможности БПЛА General Atomics MQ-9B SeaGuardian

Противолодочные возможности БПЛА General Atomics MQ-9B SeaGuardian

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) предлагает заказчикам тяжелый беспилотный летательный аппарат MQ-9B в морском исполнении SeaGuardian.

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