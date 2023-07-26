Дизайн для транспортных карт был выбран к Всемирному дню китов и дельфинов.В Москве начались продажи тематически карт «Тройка» с китами из Красной книги, дизайн которых выбран к Всемирному дню китов и дельфинов, сообщает тг-канал Дептранс Москвы.