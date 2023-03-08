Азар хочет остаться в «Реале» до истечения контракта в 2024-м. Его семье комфортно в Мадриде

Эден Азар не планирует покидать «Реал». Как сообщает Bernabeu Digital со ссылкой на The Athletic, полузащитник намерен остаться в мадридском клубе до истечения контракта в 2024 году.
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