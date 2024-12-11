Россия наращивает поставки лекарств на внешние рынки

Россия увеличивает экспорт лекарств на международные рынки. По данным Федеральной таможенной службы, за первые девять месяцев этого года экспорт увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
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