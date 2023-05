«Наконец-то что-то нормальное и адекватное»: системные требования новой Lords of the Fallen порадовали игроковФэнтезийный ролевой экшен Lords of the Fallen (не путать с одноимённой игрой 2014 года) от CI Games и разработчиков из студии Hexworks предложит графику на Unreal Engine 5.