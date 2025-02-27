В Петербурге полиция задержала иностранца, который был в межгосударственном розыске

Он обвиняется в мошенничестве В среду, 26 февраля, в 11:45 в Петербурге задержали 42-летнего гражданина из Центральной Азии, который находился в межгосударственном розыске, у дома 17 корпус 1 на Искровском проспекте.
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