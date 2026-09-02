Новая судьба МХАТа. Письмо Татьяны Дорониной и неожиданная роль Никиты Кологривого

Вчера, 28 августа, во МХАТе им. М. Горького состоялся торжественный сбор труппы, которая теперь увеличилась почти вдвое.
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