Иностранные граждане смогут принять участие в СВО

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой 20 сентября законопроект об упрощенном предоставлении гражданства Российской Федерации для иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ и других воинских формированиях России на срок не менее 1 года.