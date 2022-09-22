Иностранные граждане смогут принять участие в СВО

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой 20 сентября законопроект об упрощенном предоставлении гражданства Российской Федерации для иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ и других воинских формированиях России на срок не менее 1 года.
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