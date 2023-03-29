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Панарин набрал 1+1 в матче с «Коламбусом», став 2-й звездой. У него 84 очка в 74 играх

Панарин набрал 1+1 в матче с «Коламбусом», став 2-й звездой. У него 84 очка в 74 играх

Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (6:2) и был признан второй звездой. Всего на счету форварда «Рейнджерс» 84 (25+59) очка в 74 играх текущего чемпионата НХЛ.

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