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Царьград

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Названа отрасль в России со средней зарплатой выше 1 млн рублей

Названа отрасль в России со средней зарплатой выше 1 млн рублей

Рыбоводство возглавило рейтинг самых высокооплачиваемых сфер России. Средняя зарплата в области морского пастбищного рыбоводства в первом полугодии составила 1,05 млн рублей в месяц.

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