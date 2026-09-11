Названа отрасль в России со средней зарплатой выше 1 млн рублей

Рыбоводство возглавило рейтинг самых высокооплачиваемых сфер России. Средняя зарплата в области морского пастбищного рыбоводства в первом полугодии составила 1,05 млн рублей в месяц.
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