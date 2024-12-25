Заявления представителей ООН, а также западных СМИ о том, что теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова "считается вполне приемлемым", - попытка легализации террористических методов Украины на фоне смены власти в США.