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Политолог: западные СМИ намеренно списывают со счетов трагедию с Кирилловым

Политолог: западные СМИ намеренно списывают со счетов трагедию с Кирилловым

Заявления представителей ООН, а также западных СМИ о том, что теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова "считается вполне приемлемым", - попытка легализации террористических методов Украины на фоне смены власти в США.

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