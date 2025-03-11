Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Курск»

Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Курск»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Курск».

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