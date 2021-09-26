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Дуров рассказал, почему заблокировал «Умное голосование»

Дуров рассказал, почему заблокировал «Умное голосование»

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press   Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что бот «Умного голосования» был заблокирован в мессенджере во время выборов в Госдуму, чтобы сам Telegram продолжил функционировать.

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