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Рекордное число кредиток открыли россияне этим летом: аналитика ОКБ

Рекордное число кредиток открыли россияне этим летом: аналитика ОКБ

В августе банки утвердили максимальное количество договоров на кредитные карты. Их число составило 1,54 миллиона и стало максимальным с начала прошлого года, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

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