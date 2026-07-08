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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Банкиры тоже болеют. Как Набиуллина выдерживает удар и в чем открыто противоречит Путину

Банкиры тоже болеют. Как Набиуллина выдерживает удар и в чем открыто противоречит Путину

За что жестко критикуют главу ЦБ Набиуллину и насколько это справедливо Усиливающееся падение российских фондовых рынков вызвало очередную волну обсуждений об участи председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной.

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