Банкиры тоже болеют. Как Набиуллина выдерживает удар и в чем открыто противоречит Путину

За что жестко критикуют главу ЦБ Набиуллину и насколько это справедливо Усиливающееся падение российских фондовых рынков вызвало очередную волну обсуждений об участи председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной.
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