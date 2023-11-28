Дело бывшего директора «Протон-ПМ», обвиняемого в хищениях, передано в суд

В ходе предварительного следствия Дмитрий Щенятский вину не признал.30 ноября Свердловский районный суд Перми приступит к рассмотрению основного уголовного дела в отношении бывшего управляющего директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского и его предполагаемых соучастников.
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