Дело бывшего директора «Протон-ПМ», обвиняемого в хищениях, передано в суд

В ходе предварительного следствия Дмитрий Щенятский вину не признал.30 ноября Свердловский районный суд Перми приступит к рассмотрению основного уголовного дела в отношении бывшего управляющего директора АО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского и его предполагаемых соучастников.