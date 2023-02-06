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Белоусов поручил разработать детальный план модернизации МТК «Север – Юг»

Белоусов поручил разработать детальный план модернизации МТК «Север – Юг»

Первый вице-премьер Александр Белоусов поручил разработать детальный график проводимых строительно-монтажных работ в пунктах пропуска международного транспортного коридора «Север – Юг», а также уведомить о плане реконструкции зарубежных партнёров.

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