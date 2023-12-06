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Автобус в Челябинске изменит маршрут из-за ограничений в связи со строительством линии метротрамвая

Автобус в Челябинске изменит маршрут из-за ограничений в связи со строительством линии метротрамвая

На улице Овчинникова в Челябинске закрывают движение под строительство линии метротрамвая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для перекладки городских коммуникаций и возведения строительных конструкций будущей станции метротрама с 20 часов 6 декабря до 1 июля 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице Овчинникова на участке от Окружной 1-ой до Замятина.

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