Автобус в Челябинске изменит маршрут из-за ограничений в связи со строительством линии метротрамвая

На улице Овчинникова в Челябинске закрывают движение под строительство линии метротрамвая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для перекладки городских коммуникаций и возведения строительных конструкций будущей станции метротрама с 20 часов 6 декабря до 1 июля 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице Овчинникова на участке от Окружной 1-ой до Замятина.